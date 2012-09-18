【锐语录】郭去疾：给创业者的融资建议

谷歌中国前高管、B2C网站lightinthebox创始人郭去疾

1.投资人风格与你是否搭调永远排第一位；

2.不要在内心里过早给投资人投票，谈判发展很可能出乎你的意料；

3.估值只是一个条款，真正玄机在其他 地方；

4. 雇个好律师；

5.拒绝对赌，它对双方都不好，它诱惑你做错事；

6.对过去诚实，对未来自信；

7.钱没到帐前不要向公布。