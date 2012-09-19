【锐语录】任正非：板凳要做十年冷 长期挣小钱

华为公司总裁任正非

人家做半导体挣大钱，但死得快，因为大家眼红。长期挣小钱怎么会死？欧盟副主席问我，全世界这么难，你怎么敢大发展？1.我们是小额消费。2.盈利能力还不如餐馆毛利率，垮不了。全世界在摇摆，华为除少数人瞎惶惶外，还在改革，至少这些年还在涨工资。

——华为公司总裁任正非