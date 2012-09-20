【锐语录】周鸿祎：理性爱国才是真正的爱国

奇虎360董事长周鸿祎

理性爱国首先是合法爱国，而不是违法爱国。违法爱国不叫爱国，叫害国。在此我们呼吁：你有烧毁自己日货的权利，但没有烧 毁他人日货的权利。抵制日货可以，但要做到：不砸车，不砸店，不砸人。总之，保持理性，有序抗日，做一个真正的爱国者。

——奇虎360董事长周鸿祎