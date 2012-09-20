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【锐语录】俞敏洪：坚决反对以爱国名义打砸抢烧

2012-09-20 14:08 作者：俞敏洪来源：中国企业家网 评论(1)T|T

新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪

坚决反对以爱国名义打砸抢烧，反对在马路上袭击日本人，这是野蛮的表现，野蛮救不了中国。义和团当初打砸抢烧、袭击 洋人，也没把中国救回来。我们需要自强、自尊、自爱，让国家在经济与精神上真正强大起来。官员不贪、商人不奸、百姓有尊严，中国就会强大起来。

                                       ——新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪

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