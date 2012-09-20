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【锐语录】任志强：打砸抢烧国人合法财产是卖国

2012-09-20 14:15 来源：中国企业家网 评论(10)T|T

知名地产商任志强

一群流氓以中国同胞的名义为打砸抢烧的行为辨护。抗战时当伪军、皇协军、汉奸的也都是中国人。别以为是中国人就可以欺负中国人。别以为是国人就可以 侵犯国人的财产权利。别以为是中国人就可以践踏中国的法律。在中国打砸抢烧国人合法的财产不能证明这是爱国。只能证明你们是卖国，出卖国人的灵魂。

                                                    ——知名地产商任志强

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