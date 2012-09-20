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【锐语录】潘石屹：上帝不会给你接受不了的考验

2012-09-20 16:04 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

潘石屹（资料图）

年龄越小，越觉得困难是不可克服的，压力越大。等回过头来看，这些逆境、困难正是自己成长的课堂，让自己得到了很好的锻炼。在逆境中千万不要忘了这句话：“上帝不会给你接受不了的考验的。”

——SOHO中国董事长潘石屹

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