【锐语录】严介和：做企业要懂得加减乘除

太平洋建设集团创始人严介和（资料图）

企业的加减乘除，等于大精强优，加法是做大，减法是做精，乘法是做强，除法是做优。做企业一定要懂得加减乘除，企业的加减乘除，就是企业家人生事业的抑扬顿挫，能进能退、能上能下。中国很多的企业为什么做不好，因为始终是只能进不能退，只能上不能下，只懂得做加法不懂得做减法。

同时做减法还不能被动地去做，要懂得主动地做。人生就像跳高一样，往往都是越高、越高、越想高，您放心，总有跳不过去的时候，何不从被动地跳不过去，变成主动地不跳了呢，这就是审时度势，见好就收啊，这个“收”就是抑扬顿挫、加减乘除、大精强优。