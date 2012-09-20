【锐语录】冯仑：理想是画上的美人 现实是炕上的媳妇

冯仑（图片来源：中国企业家网）

理想是墙上挂的美人像，很漂亮；现实是炕上的媳妇，能够生儿子，过日子。如果不能把墙上的美人变成炕上的媳妇，爱情的理想就会随风而逝。美人给你的是理想，若能将美人变成炕上的媳妇，就能生出孩子让血脉延续，即使这理想在我这代实现不了，那下一代还有希望，这是一个正向激励的过程。