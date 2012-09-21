【锐语录】王健林诠释企业家精神：敢闯坚持

大连万达集团董事长王健林

什么是企业家精神？最重要的两条标准是：一，创新或者叫做敢闯、敢试。二，坚持精神。

凡是成功的企业家或者卓越的企业家都极有生命力，什么意思呢？自己相信自己这个故事，相信我能做成，失败五次、十次甚至更多次也不怕，接着再弄，接着再干，还真就获得成功，这个路上就站起来了。如果没有这种坚持精神、锲而不舍的精神，没有这种执着，或者说太容易 放弃了是不可能成功的，所以就这两点，敢闯，坚持，肯定成功。