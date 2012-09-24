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【锐语录】马云创业“四不”经

2012-09-24 10:33 来源：中国企业家网 评论(1)T|T

阿里巴巴集团主席和首席执行官马云

1、创业最怕就是看不见，看不起，看不懂，跟不上；

2、看不见对手在哪里，看不起对手，看不懂对手为什么可以变得那么强，然后就跟不上了；

3、即使对手很弱小，也一定要把对方看的很强大，即使对手很强大，也不一定要把自己看的很弱小。

                     ——阿里巴巴集团主席和首席执行官马云

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