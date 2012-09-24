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【锐语录】李开复：为何中国天使投资崛起？

2012-09-24 11:00 作者：李开复来源：中国企业家网 评论(0)T|T

创新工场董事长兼首席执行官李开复

为何中国天使投资崛起？

1）创业成本达到历史新低，2）其它投资（房地产，股票）回报不如过去，3）微博传播：天使概念，超级天使，机构天使，和成功案例，（但可能过于乐观）4）许多风险投资往后期走，5）地方政府支持。

李开复对未来天使投资的预测：1）机构化天使越做越大，资金越来越多，更可扩展，2）高回报只属于顶尖投资者，3）天使投资很辛苦，贪婪者梦想者将退出。

                                                  ——选自创新工场董事长兼首席执行官李开复微博

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