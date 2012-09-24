首页 > 人物报道 > 锐语录

【锐语录】潘石屹：公司发展健康第一规模第二

2012-09-24 18:04 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

潘石屹（资料图）

晴天的时候一定要想着下雨，身体健康的时候一定要想着得了病如何度过去，这样企业的发展才能健康。错过机会不要紧，公司发展的健康是第一位的，规模是第二位的。

——近日，SOHO中国董事长潘石屹在接受《中国经营者》采访时如是说

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

热点排行

热点文章热评文章