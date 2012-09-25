【锐语录】冯仑：避免反省两张皮

万通控股董事长 冯仑（图片来源：中国企业家网）

避免反省两张皮

问：反省后的执行如何？

冯仑：反省和执行是一对老矛盾，比如说我们每次反省的时候提出几十个上百个问题。但是解决哪些问题？ 20年来一直碰到这个问题，但是我觉得每次反省，纠正的都是方向性的问题。执行层面的问题，在高层是做得比较好的，但是在执行末端，衰减得很厉害。比如像公益和绿色战略，反省完了就百分之百执行了，但是具体的管理中的很多小的事，比如说节能环保，到了每一个项目中的具体落实，未必那么好，也就是说，我们在战略、大的方向方面的反省执行得相对比较好，在管理中结合产品和流程以及细节上，客户服务上面，我们的执行有衰减的现象。

反省成了两张皮，上面反省，下面是看反省，这是存在的，所以我觉得今后在反省之后，对改正这个层面，在中层、基层更多地去促进大家来执行，然后把我们认识到的问题能够切实得以改正，这是我觉得未来的一个重点。