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【锐语录】柳传志：智者懂得隐忍

2012-09-26 15:51 作者：柳传志来源：中国企业家网 评论(0)T|T

联想控股董事长、联想集团创始人/名誉董事长 柳传志

“人生在世，注定要受许多委屈。而一个人越是成功，所遭受的委屈也越多。要使自己的生命获得价值，就不能太在乎委屈，不能让它们揪紧你的心灵。要学会一笑置之，要学会超然待之，要学会转化势能。智者懂得隐忍，原谅周围那些人，让我们在宽容中壮大”。

                                                       ——柳传志对杨元庆如是说

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