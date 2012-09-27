【锐语录】柳传志：画好维护好人生中的三个圈

联想控股董事长、联想集团创始人/名誉董事长柳传志

我如实跟大家说，我做人画了三个圈，第一个把家里的人，跟我最要好的朋友，这一圈人护好；第二圈，联想的员工，联想的这一圈人，我有这个责任；再大一个圈才是更大的社会。当时间发生矛盾的时候，我非常明白的知道时间怎么摆，精力怎么摆，我实话实说。