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【锐语录】李东生："用心"是取得成就的最大条件

2012-09-27 14:35 作者：李东生来源：中国企业家网 评论(4)T|T

TCL集团股份有限公司董事长李东生

做事专心很重要。很多出身、背景、学历不好的人，能取得很好的成就，细心观察就能发现，他们做事都很专心，肯思考，肯行动，也敢于付诸努力，付出代价。其实很多事情就是这样，其他条件都不重要，“用心”是最大的条件。

                                     ——TCL集团股份有限公司董事长李东生

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