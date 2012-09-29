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【锐语录】李开复：给创业者五个建议

2012-09-29 10:21 作者：李开复来源：中国企业家网 评论(5)T|T

创新工场董事长兼首席执行官李开复

1）毕业生不宜马上创业，应先参与创业，再主导创业；

2）创业目的不是上市，上市只是阶段性目标和一个新的起点；

3）创业关键不是科技 创新，而是创造用户价值；

4）点子不重要；把握趋势、团队、执行力才重要；

5）VC价值不在钱，而在人脉、经验、建议、辅助。

                                 ——创新工场董事长兼首席执行官李开复

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