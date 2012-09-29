【锐语录】任志强：如何活出优雅人生

任志强（图片来源：中国企业家网）

优雅的人生，是用一颗平静的心，一种平和的心态，一种平淡的活法，滋养出来的从容和恬淡。你可以跑在时间的前面，但不要跑在宁谧的心前面。人生的风景，说到最后，是心灵的风景。心若急了，浮躁，意乱，景衰，对沿途的风光什么韵致可言。环境可以乱，心不能乱；做事可以赶，心不能急。