【锐语录】任志强：人生难得四境界

任志强（图片来源：中国企业家网）

人生难得四境界：一是痛而不言。话，妙在说与不说之间。无言不是不痛，而是直面悲痛、疼痛和惨痛。二是笑而不 语。微笑具有移山的力量，淡然一笑，有时胜过千军万马。三是迷而不失。淡定是人生修炼，痴迷和失态会伤及自身。四是惊而不乱。宠辱很难不惊，心惊则心动， 动中有静、惊而不乱则具有别致之美。