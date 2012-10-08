【锐语录】洛克菲勒的六大创富圣经

约翰·戴维森·洛克菲勒 (1839年7月8日–1937年5月23日) 美国资本家，上世纪第一个亿万富翁

洛克菲勒的六大创富圣经：

1、起点低不代表终点低。

2、等上帝给你运气，不如自己给自己勇气。

3、工作是天堂也是地狱，看你怎么选择。

4、一次行动胜过一千次空想。

5、最大的破产不是财务破产，而是精神破产。

6、记住——挣钱是为了生活，但生活并不是为了挣钱。