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【锐语录】李开复：创业失败的六大原因

2012-10-09 15:56 作者：李开复来源：中国企业家网 评论(2)T|T

创新工场董事长兼首席执行官李开复

创新工场董事长兼首席执行官李开复在微博总结创业失败的六大原因：

1）不够专注，

2）太大野心，

3）创业者成长速度不如公司，

4）创始团队信任问题，

5）执行不佳，

6）爱技术忘了用户。

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