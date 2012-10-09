【锐语录】马云：领导力是一种讲究平衡的艺术

马云（图片来源：中国企业家网）

我非常同意领导力更倾向于艺术、管理更倾向于科学的观点。领导是一种艺术，既然是艺术就要讲究一种平衡，这个“衡”字说明了很多问题。

我是蛮喜欢“平衡”这个词，其实领导最重要的技能在于太极图里阴阳之间的这条线。阴阳中间有一种转动，高气压到低气压，低气压到高气压，阴过了就是阳，阳过了就是阴。阴阳中间的这条线，是不是叫平衡我不知道，但这一点应该是对领导者很重要的一点。