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【锐语录】吴敬琏：慈父主义会害了企业

2012-10-10 14:38 作者：吴敬琏来源：中国企业家网 评论(0)T|T

过去政府总是把它认定的最好的企业扶着，叫“慈父主义”，其实这是害了企业。对一个企业给予倾斜，就打击了其他企 业，也许你扶起来一个企业却扼杀了成千上百个企业。要让他有能力，他自己负责能取得资源。所有政府就一定要弄清楚自己能做什么、不能做什么。

我认为，政府主要的职责是为企业搭建一个好的舞台，创造好的经营条件。第一是为创新提供压力，第二是为创新提供动力，第三是为创新提供能力。（选自吴敬琏新浪博客）

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