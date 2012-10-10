【锐语录】吴敬琏：慈父主义会害了企业

过去政府总是把它认定的最好的企业扶着，叫“慈父主义”，其实这是害了企业。对一个企业给予倾斜，就打击了其他企 业，也许你扶起来一个企业却扼杀了成千上百个企业。要让他有能力，他自己负责能取得资源。所有政府就一定要弄清楚自己能做什么、不能做什么。

我认为，政府主要的职责是为企业搭建一个好的舞台，创造好的经营条件。第一是为创新提供压力，第二是为创新提供动力，第三是为创新提供能力。（选自吴敬琏新浪博客）