首页 > 人物报道 > 锐语录

【锐语录】大前研一：永远不要把任何事情想当然

2012-10-10 15:57 来源：中国企业家网 评论(2)T|T

大前研一（资料图）

把一面镜子摆在你面前，问你自己：“我是什么？”你必须养成一个习惯，来努力定义你自己。永远不要把任何事情想当然，因为认定某项能力就是你的优势，这是十分危险的。你的优势可能在很短的时间内就变成弱势。

——8月28日，管理大师大前研一在接受《世界经理人》采访时说

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

热点排行

热点文章热评文章