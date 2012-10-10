【锐语录】大前研一：永远不要把任何事情想当然

大前研一（资料图）

把一面镜子摆在你面前，问你自己：“我是什么？”你必须养成一个习惯，来努力定义你自己。永远不要把任何事情想当然，因为认定某项能力就是你的优势，这是十分危险的。你的优势可能在很短的时间内就变成弱势。