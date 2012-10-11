【锐语录】肖恩·帕克：创业就像嚼玻璃

肖恩·帕克（资料图）

创业就像嚼玻璃，慢慢你会喜欢上自己血的味道。

我认识的成功创业者最后都去了风险投资这个浪费才能的行业。大多数创业者转行投资的的做法都是“一种彻底的逃避”。你握有整个投资组合，但却只关注成功的部分，忽略失败，你得努力保持玩家风范，事实上却已经失去了控制。一切都只是概率事件，没有什么是确定的，所以你从来不会有那种可以掌控结局的满足感。你一直在花时间维护自己的声誉，维护自己的关系网，几乎没有时间去进行创造性思考，也没有时间做创业者擅长的事情。