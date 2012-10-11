【锐语录】李开复：对香橼的诉讼属正当维权

创新工场董事长兼首席执行官李开复

“我基于事实和数据对香橼的一份报告进行了客观分析和理性质疑，香橼及莱福特不但至今 没有正面回应，反而通过不同渠道捏造散播若干不实信息，甚至开展恶毒人身攻击，以损我声誉。对于上述蓄意、公开、诽谤性的错误行为，我深感愤慨，将对香橼及莱福特提起法律诉讼，以正当维权。”

——创新工场董事长兼首席执行官李开复针对香橼频频做空中国公司在微博如是说。