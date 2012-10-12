【锐语录】史玉柱：领导“说到做到”最重要

巨人网络董事长兼CEO史玉柱

曾有人问史玉柱，现在的领导者素质中，哪一样至关重要？

史玉柱回答说：“是‘说到做到’。你只要承诺了，几月几日几点钟做完，你一定要做完。完不成，不管什么理由，一定会遭到处罚。往往越没本事的人，找理由的本事就越高。我们干脆不问什么原因了，你部门的事你就得承担责任，不用解释。所以现在大家都说实话，不搞浮夸了。”

——节选自冯仑著作《伟大是熬出来的》