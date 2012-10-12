首页 > 人物报道 > 锐语录

【锐语录】冯仑：一个好的企业就是一座好的庙

2012-10-12 15:00 来源：中国企业家网 评论(3)T|T

冯仑（图片来源：中国企业家网）

一个好的企业就是一座好的庙，一个好的企业家就是一个好的大和尚，一个好的职业经理人就是一个好的小和尚。我们给客户的永远是1%的使用价值和 99%的希望。管理的最高境界就在于不仅能把明确的规则搞清楚，而且也能把潜规则搞清楚，最后办好自己的庙，成为一个伟大的大和尚。

——万通控股董事长冯仑

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

热点排行

热点文章热评文章