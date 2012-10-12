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【锐语录】潘石屹：人生的第一桶金是自信

2012-10-12 15:14 来源：中国企业家网 评论(3)T|T

潘石屹（资料图）

经常有人问我，第一桶金怎么来的，每次我都说：人的第一桶金是自信。我说过很多次自我的害处，但与自我有点关系的、为数不多的好东西之一，就是自信。要相信自己，一个相信自己的人才会相信他人，相信未来。

——SOHO中国董事长潘石屹

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