【锐语录】潘石屹：人生的第一桶金是自信

潘石屹（资料图）

经常有人问我，第一桶金怎么来的，每次我都说：人的第一桶金是自信。我说过很多次自我的害处，但与自我有点关系的、为数不多的好东西之一，就是自信。要相信自己，一个相信自己的人才会相信他人，相信未来。