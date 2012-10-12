【锐语录】李开复：成功学不可信

创新工场董事长兼CEO李开复（配图：中国企业家网）

成功学不可信，因为：

1）有些作者自己除了写书没做过实业，他们写的成功学纸上谈兵，无可借鉴；

2）做过实业的人的书，他们如果教你复制他们的成功，那也不可取，因为每个人应该走自己的路，何况成功通常不可复制；

3）建议读名人自传，但是别抱着复制心态，学习值得学习并学得会的。