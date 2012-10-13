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【锐语录】王利芬：愿景的力量

2012-10-13 11:53 作者：王利芬来源：中国企业家网 评论(1)T|T

优米网创始人王利芬（图片来源：中国企业家网）

创业最累的是，你看到了前方的道路还不够，重要的是你要让团队也看到。其实看到就实属不易了，让其他与你不同的人看到更不易。所以，当你的团队成员相信你，他们哪怕一时看不到，只要跟着走也没有关系，就怕那些自已看不到但又不全相信别人的人，每走一步都有疑问，这样大家走起来就比较费力。

——10月12日，优米网创始人王利芬在新浪微博如是说。

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