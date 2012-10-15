【锐语录】冯仑：企业最强大的竞争文化是宽容

万通控股董事长冯仑
企业最强大的竞争文化就是宽容，企业没有和谐包容，就没有凝聚力。在一个企业中，领导与员工的关系应是相互联系、相互配合的工作整体。哪一个人离开了其他人的支持与配合，都将是孤立无援的。动不动对这个人怒发冲冠，对那个人“屠刀霍霍”，总是“众人皆醉而我独醒”，这样的企业必然人心涣散，缺乏凝聚力。
但是，包容不等于包庇，包容的前提条件是为了一个共同的利益——企业利益，而不是私利，它不违反制度，是以相互帮助、相互支持、相互配合为前提的。包庇则不然，它是?企业利益置之度外，为了一己私利，逃避制度的约束，以损失企业利益为代价的。为了营造和谐包容的工作环境，作为一个领导者，更应该严格维护制度，强化管理，为营造和谐包容的工作环境保驾护航。
——选自冯仑的著作《伟大是熬出来的》
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