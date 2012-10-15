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【锐语录】李开复：创业者拿不到投资的五大理由

2012-10-15 16:16 作者：李开复来源：中国企业家网 评论(23)T|T

创新工场董事长兼CEO李开复（配图：中国企业家网）

【为什么你拿不到投资？】

1）给VC盲目发邮件而不是去找VC信任的人推荐；

2）见VC前缺乏准备；

3）沟通不够简洁清晰；

4）花太多时间谈市场而不是产品和团队；

5）第一次会面时与VC争辩。

——摘自创新工场CEO李开复10月15日微博，他指出在和投资人第一次见面中，创业者往往会出现上述5大基本错误，而拿不到投资。

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