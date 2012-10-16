【锐语录】马云：加速你成功的5种好习惯

阿里巴巴集团主席和首席执行官马云

1、保持激情。只有激情你才有动力，才能感染 自己和其他人。

2、做事专注。抓准一个点，然做深、做透。

3、执行力。不仅知道，更要做到！

4、学习的习惯。学习是最便宜的投资！

5、反省的习惯。“事不过 三”，经常反省自己的得失，会使自己成功得更快一些！