【锐语录】李开复：中国IT创业者为何比美国大10岁

创新工场董事长兼CEO李开复（配图：中国企业家网）

【为什么中国没有出扎克伯格这样的20岁创业者？】

中国IT创业者比美国大近10岁，因为：

1）美国教育较适合培养创业者；

2）美国创业者充满激情、叛逆自我，在中国可能被磨平创业品质；

3）中国互联网江湖创业艰难，20岁经验不足。