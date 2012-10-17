【锐语录】李彦宏教你如何成功创业

百度公司董事长兼首席执行官李彦宏

1.坚持做一件事情，能否坚持理想，是成败关键。

2.做好企业的三个心得：共同使命目标、核心公司文化、高效流程和制度，想做世界级公司，必须要有世界级流程。

3.不能以创业或赚钱本身作目标，创业方向可以换，赚钱领域也很多，关键是要找到自己持之以恒的事。