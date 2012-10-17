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【锐语录】王利芬：情商是成事的最重要因素

2012-10-17 16:00 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

王利芬（图片来源：中国企业家网）

情商是一个人做成事的最重要因素，许多时候我发现即便把某些机会送到一些人面前，对于情商高的来说他会把这个机会发扬得无以复加，而对于情商低的人来说，他根本就看不到他眼前的就是个机会，这些反差就导致了不一样的人生。但情商这个东西真不是教出来的！

——优米网创始人王利芬

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