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【锐语录】孙正义：是男人就要争第一

2012-10-17 16:10 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

孙正义（资料图）

我是一个男人，所有的男人都想争第一，而不是第二或第三名。（I am a man, and every man wants to be number one, not number two or number three.）

——10月16日，软银创始人孙正义谈收购美国无线运营商Sprint时如是说

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