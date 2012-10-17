【锐语录】李开复：如何开发人的才华和时间

创新工场董事长兼首席执行官李开复

人的一生两个最大的财富是：你的才华和你的时间。才华越来越多， 但是时间越来越少，我们的一生可以说是用时间来换取才华。如果一天天过去了，我们的时间少了，而才华没有增加，那就是虚度了时光。所以，我们必须节省时 间，有效率地使用时间。如何有效率地利用时间呢？我有下面几个建议：

1）做你真正感兴趣、与自己人生目标一致的事情。

2）知道你的时间是如何花掉的。

3）使用时间碎片和“死时间”。

4）要事为先 - 每天一大早挑出最重要的三件事，当天一定要能够做完。

5）要有纪律。

6）运用80％—20％原则。

7）平衡工作和家庭。