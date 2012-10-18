【锐语录】李嘉诚成功之道

长江实业集团有限公司董事局主席兼总经理李嘉诚

1.克勤克俭，不求奢华；

2.学会培养独立的生活能力；

3.赚钱靠机遇，成功靠信誉；

4.耐心等待成功的到来；

5.有胆识也要有谋略；

6.别人如果放弃，你就要出手；

7.懂得用人是成功的关键；

8.不要对一项事业情有独钟；

9.时刻考虑合作