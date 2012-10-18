【锐语录】稻盛和夫：抑恶扬善，问题就能迎刃而解

日本航空公司的董事长稻盛和夫（资料图）

人的心中，存在“慈悲” 和“爱”这样的“善心”，同时，也存在着为欲所迷、只顾自己的“恶心”，善恶两者在我们心中同居。抑恶扬善，是我们每个个人应该努力做到的。这样，我们面临的许多问题就能迎刃而解。