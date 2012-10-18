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【锐语录】稻盛和夫：抑恶扬善，问题就能迎刃而解

2012-10-18 16:00 作者：稻盛和夫来源：中国企业家网 评论(2)T|T

日本航空公司的董事长稻盛和夫（资料图）

人的心中，存在“慈悲” 和“爱”这样的“善心”，同时，也存在着为欲所迷、只顾自己的“恶心”，善恶两者在我们心中同居。抑恶扬善，是我们每个个人应该努力做到的。这样，我们面临的许多问题就能迎刃而解。

——稻盛和夫

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