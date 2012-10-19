【锐语录】任志强：房价增幅大于收入增幅就是暴涨

知名地产商任志强

“大家都以为暴涨的概念是要翻倍才叫暴涨，错，我们一般说暴涨就是只要高于收入增长就是不合理的暴涨，如果房价的上涨低于收入增长，房价收入比是逐渐缩小的，没有扩大那就是合理的增长。如果房价增长幅度大于收入增长的幅度他就变成房价收入比例差距越来越大，它是不合理的，就叫暴涨，所以很多人搞不清楚，一 说暴涨好像就以为非得翻两翻才叫暴涨。”