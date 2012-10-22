首页 > 人物报道 > 锐语录

【锐语录】刘强东： 企业家都在走钢丝

2012-10-22 14:01 作者：刘强东来源：中国企业家网 评论(4)T|T

京东商城董事局主席兼首席执行官刘强东

作为企业家，你带领一个企业，肯定你永远都是在走纲丝的。现在的企业竞争这么激烈，企业死掉的很快，想成功的企业很难很难，愈来愈难。想死掉一个企业，愈来愈快，愈来愈容易。所以企业家一直在走纲丝，愈大的公司走的钢丝愈细。

                                  ——京东商城董事局主席兼首席执行官刘强东

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

热点排行

热点文章热评文章