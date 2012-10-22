【锐语录】刘强东： 企业家都在走钢丝

京东商城董事局主席兼首席执行官刘强东

作为企业家，你带领一个企业，肯定你永远都是在走纲丝的。现在的企业竞争这么激烈，企业死掉的很快，想成功的企业很难很难，愈来愈难。想死掉一个企业，愈来愈快，愈来愈容易。所以企业家一直在走纲丝，愈大的公司走的钢丝愈细。

——京东商城董事局主席兼首席执行官刘强东