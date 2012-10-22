【锐语录】马云：CEO的主要任务是“对机会说NO”

马云（图片来源：中国企业家网）

看见10只兔子，你到底去抓哪只？有些人一会儿抓这个兔子，一会儿抓那个兔子，最后可能一只也抓不住。CEO的主要任务不是寻找机会而是对机会说NO。机会太多，只能抓一个，抓多了，什么都会丢掉。