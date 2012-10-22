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【锐语录】冯仑：公司经营用好“三个钱包”

2012-10-22 16:08 来源：中国企业家网 评论(4)T|T

冯仑（图片来源：中国企业家网）

公司经营用好“三个钱包”。第一种钱是现金或资产，第二个钱包是信用，第三个是心理的钱包。做一个好的企业，是要放大第二个钱包，调整第三个钱包，守住第一个钱包。

——万通控股董事长冯仑

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