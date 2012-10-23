【锐语录】王利芬：团队中金钱驱动永远排第一

优米网创始人王利芬（图片来源：中国企业家网）

今天的互联网时代有很明显的不同，现实感会更强，你要用理想、精神、价值观来代替物质上的刺激，这个是不行的。你不要只讲价值、讲理想、讲企业的未来。价值驱动、理想驱动是放在第二位的，钱永远是第一位的。