【锐语录】王石：做事业就不要移民

万科企业股份有限公司董事会主席王石

很多人以为我到哈佛求学是在蹲移民监。事实上，我过去、现在都没有想过移民，将来也不会想。第一个理由是因为我的商业机会在大陆，移民对我的事业没好处。第二，为什么要移民？有些人是为了孩子，由于教育制度和教育水平的原因，他们选择移民海外，我理解。还有一种说法是移民为了安全感，我觉得这未免自欺欺人。如果还是想继续在大陆做业务，只是换个身份、把财产转移出去，为了找一个保险、留一条后路，这 只能分散你的业务，并不能带来安全感。

——万科企业股份有限公司董事会主席王石