【锐语录】扎克伯格：创业一定要做有影响力的大事

马克·扎克伯格（资料图）

我从来都不理解那种没想好自己想要做什么就梦想开公司创业的心态。如果决定创业，就一定要做点有影响力的大事。我发现很多公司都在处理一些小问题——如果你们想成为一名企业家，这样做倒也没问题，但是最最有趣的事情都是根本层面上的。