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【锐语录】俞敏洪：读书和游历影响生命高度

2012-10-24 16:02 来源：中国企业家网 评论(3)T|T

新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪

大学要做好的两个准备，一是未来工作的知识准备；二是奠定自己深厚的基础。一个人底蕴的厚度决定了生命的高度。底蕴的厚度取决于两个方面：读书和游历。只游历不读书会变成社会痞子，只读书不游历会变成书呆子。

                            ——新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪

 

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