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【锐语录】雷军：优秀的创业者往往离经叛道

2012-10-25 15:37 来源：中国企业家网 评论(11)T|T

小米科技CEO雷军（图片来源：中国企业家网）

创业就是干别人没有干过的事情，干别人干过了但没有干成的事情。一个非常优秀的创业者往往都是离经叛道的、那种很夸张的人。他有挑战一切的勇气，这是需要鼓励的品质。所以我鼓励创业者要能够挑战权威，颠覆现有规则，这才是成功的经验。

——日前，小米科技CEO雷军在接受《华商报》专访时说

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